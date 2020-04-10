Украинский журналист, общественная активистка Татьяна Черновол родилась 4 июня 1979 года в Киеве

В 2001 году она окончила Международный институт лингвистики и права, факультет журналистики. Уже во время учебы Татьяна стала активно интересоваться политикой. Учебу в университете Черновол сочетала с лечением от вялотекущей наследственной шизофрении и активным участием в политике.

В 1996 году стала членом партии «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО)*, впоследствии заняв должность пресс-секретаря организации.

Поцарапала и отобрала телефон: Черновол грозит срок за конфликт с журналистом © Facebook, Тетяна Чорновол

Кроме того, работала журналистом в зоне военных конфликтов: Югославия — 1999 год, Чечня — 2000 год, Грузия — 2008 год.

С 1996 по 1999 год Черновол дважды проходила лечение в стационаре киевской психоневрологической больницы №1. Там ей поставили диагноз "синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства по смешанному типу".

«Самоуверенная, обо всем имеет личное мнение. В беседе может быть очень эмоциональной. Пациентке свойственно чрезмерно активное реагирование на внешние раздражители и недостаточная возможность адекватной оценки своих действий. Склонна к необдуманным, импульсивным действиям», — говорится в справке на Черновол из психбольницы.

Сам Черновол называет эту справку фальшивкой.

Черновол активно участвовала в кампании «Украина без Кучмы». Во время одной из акций познакомилась со своим будущим мужем Николаем Березовым, помощником народного депутата Андрея Шкиля. У супругов родилось двое детей: в 2003 году дочь Иванна, а в 2010-м — сын Устим.

В августе 2014 года Николай Березовой погиб во время штурма Иловайска в составе батальона «Азов» от пули снайпера.

С 1998 по 2001 год Черновол руководила Информационным центром Чеченской республики Ичкерия в Киеве, который был создан по содействию Аслана Масхадова.

В 200 году вместе с будущим мужем побывала в Чечне, где собирала материалы о деятельности боевиков. Пересекая российскую границу, Черновол и Березовой представлялись белорусскими журналистами.

В 2001 году Черновол, протестуя против задержания членов УНА-УНСО, приковала себя к рельсам на железнодорожной станции Киев-Пассажирский. Черновол покинула ряды этой партии после того, как руководство политсилы пошло на переговоры с властью.

Во время "оранжевой революции" Татьяна Черновол работала в юридическом штабе Виктора Ющенко. Впоследствии как журналист занималась антикоррупционными расследованиями.

Черновол рассказала, как пронесла заряженный автомат в кабинет Авакова © пресс-служба партии "Народный фронт"

С марта по август 2014 года Татьяна Черновол — уполномоченный правителсьтва Украины по антикорупционной политике. С начала сентября 2014 года — советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

С ноября 2014 по июль 2019 года депутат Верховной Рады VIII созыва.

Черновол широко известна благодаря участию в ряде громких скандалов.

Оружие, каска, рюкзак. Обвиняемая в убийстве Черновол поделилась деталями обыска © Facebook, Тетяна Чорновол

18 января 2014 года группа радикалов под руководством Татьяны Черновол ворвалась в офис Партии регионов на Липской улице в Киеве. Инженер-компьютерщик Владимир Захаров, пытавшийся успокоить нападавших, был забит до смерти ногами и битами.

Государственное бюро расследований (ГБР) 10 апреля 2020 года предъявило экс-депутату Татьяне Черновол подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов. Сама Черновол призналась лишь в поджоге здания, отрицая обвинения в убийстве.

*Деятельность организации запрещена в РФ