МИД Чехии отказался передать России по просьбе министра обороны Сергея Шойгу памятник маршалу СССР Ивану Коневу, на днях демонтированный в Праге. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Зузана Штихова, передает РИА Новости

В пятницу, 3 апреля, власти района Прага-6 демонтировали памятник маршалу Коневу, исходя из решения, принятого в сентябре 2019 года. Отмечается, что снести монумент во время карантина было решено во избежание «лишней шумихи» — раньше местные жители неоднократно выходили на митинги в его защиту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 9 апреля, обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России демонтированный памятник Коневу. Он отметил, что Россия готова взять на себя все связанные с этим финансовые вопросы.

Марек Халупка, спасший польско-советский памятник: «Поляки никогда не забудут, кто освободил нашу страну от фашизма» © Олег Хавич

«Перемещение памятника не нарушает ни один из действующих международных договоров между Чехией и Россией. Что касается нового российского законодательства, мы в данный момент не знаем детали, поэтому не можем его подробно комментировать. В ближайшее время его будут изучать юристы», — заявила Штихова.

Во время Великой Отечественной войны маршал Конев командовал войсками, освободившими от фашистов сначала Белгород и Харьков, затем Полтаву и Кременчуг, а в 1945 году — Прагу.

Похожая ситуация наблюдается как в рамках закона о «декоммунизации» на Украине, так и в соседней Польше: в конце 2019 года там демонтировали монумент «Уничтожившим гитлеризм» в память о воинах Советской Армии и Войска Польского в городе Велюнь. Памятник за собственные деньги выкупил внук ветерана Второй мировой Марек Халупка и установил на принадлежащем ему участке земли — об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.