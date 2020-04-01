Марек Халупка, спасший польско-советский памятник: «Поляки никогда не забудут, кто освободил нашу страну от фашизма»

Его дед воевал против Красной армии под Варшавой, а против фашистов - в американских войсках. Но сам Марек Халупка спас от уничтожения памятник польско-советскому братству по оружию в городе Велюнь

Я разговаривал с 60-летним Мареком Халупкой, стоя на земле, которая принадлежала ещё его деду. Именно на этот участок в селе Млыниско польский предприниматель за свои деньги перенёс из центра уездного города Велюнь монумент, который должны были уничтожить в рамках принятого в 2017-м «закона о декоммунизации». Большую часть делянки занимает усадьба для «зелёного туризма» — сруб, животные, птицы, небольшой пруд. Теперь всё это находится под своеобразной «вооружённой охраной» двух огромных бетонных фигур, изображающих польского и советского солдат — соответственно, в фуражке-«конфедератке» и каске. Марек ласково называет их «хлопцами».

- Марек, как у вас возникла идея выкупить памятник, обречённый польскими властями на уничтожение?

— Я сидел на этом самом месте, отдыхал у костра после работы по хозяйству. И тут по местному радио услышал информацию, что бургомистр города Велюнь подчинился решению воеводы из Лодзи (представитель правительства Польши в регионе. — Ред.) о сносе памятника «Уничтожившим гитлеризм», который больше пятидесяти лет стоял рядом с ратушей. Это было в конце сентября 2019 года, и на демонтаж у местных властей оставалось несколько месяцев. Я решил выкупить монумент и установить его здесь, на земле своего деда, который тоже уничтожал гитлеризм.

- Он воевал в рядах Красной армии или Народного войска Польского, солдат которых символизируют фигуры памятника?

— Нет, мой дед после начала Второй мировой войны уехал на Запад и боролся с нацистами в рядах американских войск. Когда после победы над Германией он вернулся в уже коммунистическую Польшу, у него было из-за этого немало проблем. Скажу больше — мой дедушка воевал против Красной армии летом 1920 года в битве под Варшавой, в рядах армии Юзефа Пилсудского. За это во время земельной реформы он даже получил вдвое больший надел земли, чем остальные односельчане. Правда, речь не об этом участке — он принадлежал многим поколениям моей семьи.

В детстве дед много рассказывал мне о Варшавской битве и о войне с большевиками вообще — мы ведь тогда в школе этого всего не изучали, но в его словах никогда не было ненависти ни к России, ни к Советскому Союзу. Он не забывал о том, что 17 сентября 1939-го советские войска заняли часть Польши, но Красная армия была для него в первую очередь союзником по борьбе с гитлеровцами и освободительницей родной земли. Как и многие поляки — тогда, да и ныне, — он обвинял в трагической судьбе Речи Посполитой в сентябре 1939-го в первую очередь её западных союзников — Францию и Великобританию. Да и послевоенная судьба Польши тоже решалась не одним лишь Советским Союзом.

- Я так понимаю, что вы лично тоже не имели профессионального отношения к армии во времена Польской Народной Республики?

— Не ищите в моём решении каких-то семейных причин (улыбается). Да, я охотник, фанат снайперской стрельбы, у меня много друзей в Варшавском клубе офицеров запаса. С некоторыми из них мы ездим на различные соревнования — к примеру, в 2012 году даже выиграли одни из них в Калининграде, причём нам противостояли действующие офицеры российского спецназа. Кстати, тогда ещё не было нынешней неприязни в польско-российских отношениях: когда меня награждали в Калининграде, военный оркестр сыграл «Мазурку Домбровского» [гимн Польши], а по возвращении в Варшаву я получил благодарность от Министерства обороны Польши — за укрепление дружбы между польским и русским народами.

Да, я поддерживаю тесные отношения с организацией ветеранов в Велюне, и каждый год вместе с ними возлагал венки и зажигал свечи у этого памятника 18 января — в этот день в 1945 году советские войска освободили город от фашистов. Единственным исключением стал 2020-й — ведь памятник уже был демонтирован. Надеюсь, что после 9 мая у ветеранов опять будет возможность почтить память своих боевых побратимов.

Собственно, слова «Спасти от забвения», которые написаны на табличке, ныне установленной на постаменте, — это и было главное, что двигало мною. Поверьте, поляки никогда не забудут, кто освободил их землю от немецкой оккупации. И если в Варшаву и ряд других польских городов вместе с Красной армией входили и части Народного войска Польского, то Велюнь освобождали только солдаты Первого Украинского фронта, и за свободу Велюньской земли отдали свои жизни 406 из них. По моему мнению, очень несправедливо, что их могилы на кладбище в Велюне безымянные, тогда как символическая могила «проклятых солдат» — с фамилиями. Вот только с кем воевали эти люди, погибшие в окрестных лесах после 1946 года, они вообще хоть знали, что война закончилась?..

- У памятника «Уничтожившим гитлеризм» интересная история, он ведь не всегда так назывался?

— Да, его начали возводить в 1965 году, в 20-ю годовщину окончания Второй мировой, как памятник польско-советскому братству по оружию (пол. Braterstwa Broni). Автором центральных фигур была известный польский скульптор Ядвига Янус, которая более полувека жила и творила в Лодзи (она умерла в марте 2019-го и не видела, как творение её рук покидает родное место). Я думаю, именно этот монумент стал причиной переезда скульптора из Кракова, где она работала до конца 1960-х в знаменитой мастерской Ксаверия Дуниковского.

Памятник был открыт в 1966-м, при этом барельеф, на котором изображены благодарные за освобождение мирные жители, был создан резчиками по камню из Велюня. После 1989-го памятник переименовали, и я решил оставить название «Уничтожившим гитлеризм» как более общее. Но уничтожить гитлеризм без польско-советского братства по оружию было бы куда сложнее: ведь Народное Войско Польское, созданное в СССР, было третьей по численности армией союзников и принимало непосредственное участие в штурме Берлина.

- Призывы к сносу памятника начали звучать ещё до принятия «закона о декоммунизации», сразу после прихода к власти партии «Право и Справедливость» в 2015-м?

— Польским националистам он никогда не нравился. Ещё в январе 2015 года, в день освобождения Велюня, группа молодых людей, в основном приезжих, организовали под памятником пикет под привычными для них лозунгами — «Долой коммунизм», «Смерть врагам родины».

17 сентября 2015 года памятник был облит красной масляной краской — а уже через несколько месяцев появилось первое требование государственного органа, Института национальной памяти (ИНП), о его сносе. Позже памятник был облит красной краской ещё раз, в апреле 2017-го, причём оба раза полиция вандалов не нашла. Я уверен, что это были приезжие, поскольку большинство жителей Велюня были за то, чтобы монумент остался на своём месте.

Городские власти до последнего пытались сохранить памятник, прибегая к различным юридическим уловкам даже после принятия «закона о декоммунизации». Так, в июне 2018-го удалось добиться запрета на работы по сносу памятника от службы охраны культурного наследия — ведь монумент был установлен в историческом центре Велюня (а нашему городу более 800 лет, тут строил замок ещё король Казимир III Великий). Но с каждым месяцем давление воеводских властей всё усиливалось, и лишь в конце лета 2019-го я понял, почему.

Ведь Велюнь известен как «польская Герника». 1 сентября 1939-го в 4:40 самолеты люфтваффе нацистской Германии начали массированные бомбардировки нашего города, именно это время ныне считается началом Второй мировой войны. Хотя Велюнь не имел никакого военного или стратегического значения, город, в то время насчитывавший около 15 000 жителей, понёс огромные разрушения. Тогда от немецких бомб погибли более тысячи горожан — мужчин, женщин и детей. Интенсивные бомбардировки, продолжавшиеся много часов, разрушили до 70% города и 90% его исторического центра. Примечательно, что немцы ещё раз осуществили бомбардировку Велюня 19 января 1945 года — уже после того, как были выбиты из города.

В минувшем году именно в Велюне начались международные мероприятия, организованные в Польше по случаю 80-летия начала Второй мировой, в город приехали президенты Польши и Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер на польском языке попросил у поляков прощения за нацистские преступления, а Анджей Дуда назвал бомбардировку Велюня «актом варварства и терроризма», которого не ожидали от «цивилизованного народа, одного из самых старых, живущих в Европе». При этом маршрут двух президентов был составлен так, чтобы они даже на несколько сотен метров не приблизились к ратуше Велюня — ведь рядом с ней стоял памятник «Уничтожившим гитлеризм»! То есть Дуда и Штайнмайер были с визитом в Велюне, но резиденцию городских властей так и не посетили.

- Но, не успев добиться сноса памятника «к дате», государственные власти от своих намерений всё равно не отказались?

— К сожалению, нет. В конце сентября 2019-го от воеводы из Лодзи в город пришло обязывающее решение о необходимости демонтажа памятника до конца года, с обоснованием на 10 страниц. Не только ИНП, но и независимый эксперт утверждал, что монумент является «пропагандой тоталитарной идеологии — коммунизма» и подлежит сносу. Теоретически власти города могли обратиться с апелляцией в Министерство культуры и культурного наследия, а в случае отказа оттуда — в суд, но бургомистр решил команду из Лодзи выполнить. Я его прекрасно понимаю: решения Минкульта и судов были прогнозируемы.

Моё предложение о переносе памятника на участок в селе Млыниско было принято городскими властями с удовольствием: кроме того, что я решал их политические проблемы, город экономил значительные средства. Демонтаж памятника, который состоялся 7 декабря 2019 года, и рекультивацию площадки под ним я осуществил за свои деньги.

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В конце декабря 2019-го «хлопцы» были установлены уже на новом месте. На все работы ушло более 20 кубометров бетона.

Сейчас подготовительные работы перед открытием практически завершены, сделана дорожка и т.д. Текст таблички на постаменте я готовил лично (правда, переводила на русский полячка-репатриантка из Казахстана, потому прошу извинить за неточности).

Я хочу ещё раз повторить написанные там слова: уважение к тому времени и событиям, которые олицетворяет памятник, ни одно решение не вычеркнет из нашей памяти. Я очень надеюсь, что 9 мая 2020 года, когда монумент будет официально открыт на новом месте, несмотря на политику, пандемию и возраст, в торжествах смогут принять участие ветераны, освобождавшие Велюнь. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем читателям на Украине, в России и других странах бывшего СССР с просьбой: если вы знаете таких людей, сообщите мне через редакцию их контакты.

Справка

По данным Архива Министерства обороны СССР, в освобождении города Велюнь участвовали следующие части Первого Украинского фронта:

• 254-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Михаил Константинович Путейко (похоронен на Холме Славы во Львове), входила в 73-й пехотный корпус 52-й армии, после войны дислоцировалась в Дрогобыче, в 1956-1991 годах — в Венгрии;

• 55-я гвардейская бронетанковая бригада под командованием Героя Советского Союза, полковника Давида Абрамовича Драгунского, и 384-й гвардейский полк тяжёлой самоходной артиллерии под командованием подполковника Ильи Егоровича Малютина, входили в 7-й гвардейский танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии, после войны были частью Группы советских войск в Германии;

• 53-я гвардейская танковая бригада под командованием дважды Героя Советского Союза, полковника Василия Сергеевича Архипова, входила в 6-й гвардейский танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии, после войны была частью Группы советских войск в Германии, в 1979 году выведена в Белорусский военный округ, в посёлок Гожа Гродненской области.