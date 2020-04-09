Медведчук напомнил, что Криклий обратился к главам неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию и Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) Святославу с просьбой освящать пасхальные куличи, которые «Укрпочта» будет бесплатно доставлять украинцам для того, чтобы не нарушать режим карантина.
Депутат подчеркнул, что таким образом Криклий проигнорировал прихожан наиболее многочисленной УПЦ МП — единственной канонической православной церкви на Украине. Своим решением он установил, что деньги налогоплательщиков Украины должны тратиться на доставку куличей прихожанам ПЦУ и УГКЦ, а прихожане УПЦ этого недостойны.
«Такие действия министра являются прямым нарушением статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено: "Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам"», — заявил он.
Также Медведчук заявил, что действия Криклия доказывают, что власть Владимира Зеленского продолжает реализовывать политику экс-главы государства Петра Порошенко, направленную на языковую и конфессиональную дискриминацию граждан Украины.