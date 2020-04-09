Офис президента Украины опасается, что на Пасху будут массовые скопления возле церквей, поэтому разрабатывает план освящения куличей с помощью почты. Об этом 9 апреля сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде»

Епифаний представил Зеленскому свое видение празднования Пасхи в условиях карантина © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского понимает, что Пасха — это большой праздник, но призывает всех быть дома. По его словам, если украинцы будут строго придерживаться карантина еще две недели, возможно до 24 апреля уже будет какое-то послабление.

«Относительно освящения куличей. Мы сейчас придумываем, как мы это можем сделать по-другому, чтобы люди не шли именно к церкви, а остались дома… Вот посвятить физически — мы сейчас подключили "Укрпочту", "Новую почту", другие — чтобы придумать, как это сделать так, чтобы было меньше контактов. Нам критически важно избежать скоплений», — заявил он.

Также Тимошенко рассказал, что в настоящее время проходят встречи с представителями церквей, чтобы выработать общую идею празднования. Встречи происходят под руководством Зеленского.