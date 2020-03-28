По состоянию на утро 28 марта в США выявлено более 105,2 тыс. человек, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, что на 19 тыс. больше, чем в Италии, удерживающей второе место по этому показателю. Такие данные предоставил ресурс coronavirus-monitor.com, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в различных странах мира в режиме онлайн

Штаты фиксируют 1701 смерть от коронавируса — с 21:00 МСК 27 марта к утру следующего дня добавилось почти 400 умерших. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что рост числа заболевших связан с хорошо поставленной системой тестирования в США. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 27 марта © бюллетень Эти автомобили должны разгрузить городские морги, если количество погибших будет слишком большим. Как рассказала официальный представитель городских властей Аджу Ворси-Дэйвис, муниципалитет переживает кризис здравоохранения, объявлен режим чрезвычайной ситуации. По ее словам, грузовики смогут вместить 3,5 тысячи трупов. Хранить тела жертв коронавируса власти собираются в специальных палатках.