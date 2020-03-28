Штаты фиксируют 1701 смерть от коронавируса — с 21:00 МСК 27 марта к утру следующего дня добавилось почти 400 умерших.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что рост числа заболевших связан с хорошо поставленной системой тестирования в США.
Ранее сообщалось, что На улицах Нью-Йорка появились грузовики-холодильники для вывоза тел жертв COVID-19.
Эти автомобили должны разгрузить городские морги, если количество погибших будет слишком большим.
Как рассказала официальный представитель городских властей Аджу Ворси-Дэйвис, муниципалитет переживает кризис здравоохранения, объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По ее словам, грузовики смогут вместить 3,5 тысячи трупов. Хранить тела жертв коронавируса власти собираются в специальных палатках.