Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса в Эстонии, Латвии и Литве больше всего страдает сфера услуг, на которую после распада СССР приходится не менее 60% доходной части бюджета этих стран. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Кроме того, по его словам, карантин очень сильно скажется на транзите. Носович отметил, что эта отрасль и накануне пандемии демонстрировала кризисные явления, поскольку рекордно сокращался, квартал за кварталом, грузооборот морских портов Латвии и Эстонии.

Даже когда в литовской Клайпеде сообщалось об отрицательных результатах, транспортная и логистическая отрасль Прибалтики вошла в кризис сильно ослабленной: поэтому специалист опасается, что кризис их добьет в этом отношении.