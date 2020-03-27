«От карантина страдают рестораны, гостиницы, туристические места. Коронавирус рубит это все под корень», — указал эксперт.
Кроме того, по его словам, карантин очень сильно скажется на транзите. Носович отметил, что эта отрасль и накануне пандемии демонстрировала кризисные явления, поскольку рекордно сокращался, квартал за кварталом, грузооборот морских портов Латвии и Эстонии.
Даже когда в литовской Клайпеде сообщалось об отрицательных результатах, транспортная и логистическая отрасль Прибалтики вошла в кризис сильно ослабленной: поэтому специалист опасается, что кризис их добьет в этом отношении.