Религиозные лидеры Израиля приняли это решение после встречи с руководством полиции страны.
«Конечно, руководители церкви выразили понимание… Этот приказ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, сколько времени займет этот кризис», — цитирует агентство представителя Ассамблеи католических ординариев Святой Земли Абу Нассара.
Иерусалимский храм Воскресения Христова стоит на том месте, где согласно преданию был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Храм используется шестью христианскими церквями.
По данным университета Джона Хопкинса, в Израиле зафиксировали свыше 2300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе пять со смертельным исходом.