Вечером 25 марта в Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня. Как сообщило агентство Reuters, христианская святыня будет закрыта для верующих как минимум неделю

Религиозные лидеры Израиля приняли это решение после встречи с руководством полиции страны.

«Конечно, руководители церкви выразили понимание… Этот приказ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, сколько времени займет этот кризис», — цитирует агентство представителя Ассамблеи католических ординариев Святой Земли Абу Нассара.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 25 марта © бюллетень

По данным университета Джона Хопкинса, в Израиле зафиксировали свыше 2300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе пять со смертельным исходом.