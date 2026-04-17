"Собирали по кусочкам": украинский дрон "Марсианин" оказался копией "Ланцета" — Кнутов
"Собирали по кусочкам": украинский дрон "Марсианин" оказался копией "Ланцета" — Кнутов
Украинский беспилотник "Марсианин" создан на основе российского "Ланцета". Он ориентируется по картам Google и почти не уязвим для РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
17:04 17.04.2026 (обновлено: 17:51 17.04.2026)
 
Украинский беспилотник "Марсианин" создан на основе российского "Ланцета". Он ориентируется по картам Google и почти не уязвим для РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В беседе с журналистом эксперт заявил, что "Марсианин" — это по сути скопированный российский "Ланцет", который солдаты ВСУ добыли после боев.
"Этот дрон создан на основе нашего "Ланцета", который украинцы, как и сбитые "Герани", собирали по кусочкам и передавали западным компаниям", — сказал Кнутов.
Он также пояснил, как работает система наведения нового беспилотника. "Он обладает функцией машинного зрения и сопровождения цели. Вся информация обрабатывается внутри беспилотника, никакие сигналы не излучаются, за исключением камер", — рассказал историк войск ПВО.
Кнутов добавил, что дрон ориентируется по картам Google, а не по GPS. "Заглушить с помощью РЭБ такую систему почти невозможно, за исключением короткого промежутка времени, когда включается высотомер", — отметил эксперт.
Он также обратил внимание на новые лопасти из силикона, которые сделали дрон тише. "Раньше шум слышали за 20-30 метров, теперь — за 5-10 метров. Наши "Ланцеты" такими способностями обладают давно", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
