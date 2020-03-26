«Коронавирус подтвержден у жены, двоих детей и невестки вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (Умры) инфицированного больного. В настоящее время они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане», — говорится в сообщении.
Еще один инфицированный — житель Ташкентской области. В настоящее время он проходит лечение в клинике НИИ вирусологии.
Как сообщал ранее Минздрав республики, у 13 инфицированных диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. Пять человек идут на поправку — у них уже нет симптомов заболевания, в скором времени их выпишут из больницы.