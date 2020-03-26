За последние сутки в Узбекистане коронавирус выявили у пяти человек – общее число зараженных достигло 65. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе Минздрава республики

«Коронавирус подтвержден у жены, двоих детей и невестки вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (Умры) инфицированного больного. В настоящее время они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как сообщал ранее Минздрав республики, у 13 инфицированных диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. Пять человек идут на поправку — у них уже нет симптомов заболевания, в скором времени их выпишут из больницы.