«Скажу провокационную вещь, но в Прибалтике живёт наш народ, советский. Там жива память о советской мобилизации при чрезвычайных ситуациях, жива память о Чернобыле и других катастрофах, когда государство предпринимало чрезвычайные меры, требуя от граждан содействия», — пояснил эксперт.
По его словам, если жители того же Нью-Йорка игнорируют рекомендации властей оставаться дома во время пандемии, то прибалты соблюдают малейшие меры предосторожности.
«Из Литвы приходят фотографии, как в магазинах и торговых центрах разлиновывают пространство, рисуют желтые и красные линии, на каком расстоянии люди должны находиться друг от друга, и посетители эти правила соблюдают», — привел пример Носович.
Политолог считает, что справиться с пандемией и не допустить ее распространения шансов у стран Прибалтики больше, чем у Западной Европы, но вопрос состоит в том, не упущен ли момент.