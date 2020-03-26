Хотя власти Эстонии, Латвии и Литвы предпринимают довольно жесткие меры по борьбе с коронавирусом, общество реагирует на них адекватно. Об этом рассказал эксперт по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, если жители того же Нью-Йорка игнорируют рекомендации властей оставаться дома во время пандемии, то прибалты соблюдают малейшие меры предосторожности.

«Из Литвы приходят фотографии, как в магазинах и торговых центрах разлиновывают пространство, рисуют желтые и красные линии, на каком расстоянии люди должны находиться друг от друга, и посетители эти правила соблюдают», — привел пример Носович.

Политолог считает, что справиться с пандемией и не допустить ее распространения шансов у стран Прибалтики больше, чем у Западной Европы, но вопрос состоит в том, не упущен ли момент.