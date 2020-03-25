«Я обвиняю власти в сокрытии правдивой информации о количестве инфицированных и умерших от коронавируса в Украине. Власть скрывает истинную картину по количеству умерших и инфицированных коронавирусом. Причина — страх перед хаосом, анархией и неуправляемостью в стране и неспособность ввести чрезвычайное положение», — написал он.
Мосийчук убежден, что власть манипулирует ситуацией с проведением тестов. По его словам, позавчера в страну было завезено 250 тысяч тестов. При этом неизвестно, сколько за это время протестировано.
Также Мосийчук заявил, что глава Минздрава Илья Емец «хочет убежать с должности», потому что понимает, что «ситуация взорвется в ближайшие дни и фамилии манипуляторов станут известны всей стране».