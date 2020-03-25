Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил власть в намеренном сокрытии правдивого числа больных коронавирусом из-за ситуации с проведением тестов. Об этом 25 марта он написал в своем Telegram-канале

«По дешевке в окрестностях цивилизации»: украинский инфекционист раскритиковал экспресс-тесты на коронавирус © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк написал он.

Мосийчук убежден, что власть манипулирует ситуацией с проведением тестов. По его словам, позавчера в страну было завезено 250 тысяч тестов. При этом неизвестно, сколько за это время протестировано.

Также Мосийчук заявил, что глава Минздрава Илья Емец «хочет убежать с должности», потому что понимает, что «ситуация взорвется в ближайшие дни и фамилии манипуляторов станут известны всей стране».