«По дешевке в окрестностях цивилизации»: украинский инфекционист раскритиковал экспресс-тесты на коронавирус
«По дешевке в окрестностях цивилизации»: украинский инфекционист раскритиковал экспресс-тесты на коронавирус
© REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк
«Я обвиняю власти в сокрытии правдивой информации о количестве инфицированных и умерших от коронавируса в Украине. Власть скрывает истинную картину по количеству умерших и инфицированных коронавирусом. Причина — страх перед хаосом, анархией и неуправляемостью в стране и неспособность ввести чрезвычайное положение», — написал он.

Мосийчук убежден, что власть манипулирует ситуацией с проведением тестов. По его словам, позавчера в страну было завезено 250 тысяч тестов. При этом неизвестно, сколько за это время протестировано.

Также Мосийчук заявил, что глава Минздрава Илья Емец «хочет убежать с должности», потому что понимает, что «ситуация взорвется в ближайшие дни и фамилии манипуляторов станут известны всей стране».    