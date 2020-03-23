Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможной служебной небрежности правительства, которое неэффективно работало в условиях противодействия коронавирусу на Украине. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба САП в Facebook

Золотарев: Никто не ждал, что Кабмин Гончарука так быстро станет промокашкой © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Алексей Данилов отправил тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку письма о настоятельной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических мероприятий на территории Украины.

«Кабинет министров Украины тогда фактически проигнорировал вышеуказанные меры, которые не были приняты», — говорится в сообщении.

В понедельник, 23 марта, сведения о возможном совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. Согласно ст. 214 УПК Украины досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.