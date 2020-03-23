Отмечается, что 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отправил тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку письма о настоятельной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических мероприятий на территории Украины.
«Кабинет министров Украины тогда фактически проигнорировал вышеуказанные меры, которые не были приняты», — говорится в сообщении.
В понедельник, 23 марта, сведения о возможном совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. Согласно ст. 214 УПК Украины досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.