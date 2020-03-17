Коронавирус в бывшем СССР. Все спокойно, пока не началось
Коронавирус в бывшем СССР. Все спокойно, пока не началось
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Во вторник президент в сопровождении Собянина посетил новый информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас, особо одаренных, оттуда решили… (уклониться) от лечения», — сказал Собянин.

«Дернули», — уточнил Путин.

Мэр Москвы также отметил, что сбежавших пациентов вернули в карантинный центр полицейские.

Согласно последним данным, в России официально зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, пять человек уже выздоровели.