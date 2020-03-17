Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о пациентах, которые сбежали из карантинного центра по коронавирусу, расположенного в Коммунарке. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает РИА Новости

Коронавирус в бывшем СССР. Все спокойно, пока не началось © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк посетил новый информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас, особо одаренных, оттуда решили… (уклониться) от лечения», — сказал Собянин.

«Дернули», — уточнил Путин.

Мэр Москвы также отметил, что сбежавших пациентов вернули в карантинный центр полицейские.

Согласно последним данным, в России официально зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, пять человек уже выздоровели.