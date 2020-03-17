Во вторник президент в сопровождении Собянина посетил новый информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас, особо одаренных, оттуда решили… (уклониться) от лечения», — сказал Собянин.
«Дернули», — уточнил Путин.
Мэр Москвы также отметил, что сбежавших пациентов вернули в карантинный центр полицейские.
Согласно последним данным, в России официально зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, пять человек уже выздоровели.