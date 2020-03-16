В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 марта сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте

Игра в коронавирус. Зачем Россия закрыла границу с Белоруссией © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — призвал Собянин.

Мэр отметил, что до особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций «Московского долголетия». Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания.

С 17 марта свободное посещение вводится в госучреждениях дополнительного образования и спортивных школах. А с 21 марта до 12 апреля общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Кроме того, теперь самоизолироваться на две недели должны граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица.

В наземном транспорте временно нельзя будет купить билет у водителя, а департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.

Оперативному штабу по экономическим вопросам в столице поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.