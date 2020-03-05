В Грузии выявлен четвертый случай заражения новым типом коронавируса. Заболевший – гражданин Грузии, вернувшийся из Италии, передает Sputnik Грузия в четверг, 5 марта

«Он приехал в воскресенье (1 марта — ред.) практически без симптомов. Позже у него поднялась температура, и он сам обратился в инфекционную больницу», — рассказал на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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Дожить бы до лета. Как Украина встречает коронавирус © REUTERS, Mykola Tys

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразился 95 231 человек, 53 452 выздоровели, 3 284 скончались. В Европе по количеству зараженных лидирует Италия — 2706 человек, около 200 погибли.