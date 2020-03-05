«Он приехал в воскресенье (1 марта — ред.) практически без симптомов. Позже у него поднялась температура, и он сам обратился в инфекционную больницу», — рассказал на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
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Ранее в Грузии коронавирус был зафиксирован у троих людей: двое мужчин вернулись из Ирана, еще одна заболевшая — из Италии.
Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразился 95 231 человек, 53 452 выздоровели, 3 284 скончались. В Европе по количеству зараженных лидирует Италия — 2706 человек, около 200 погибли.