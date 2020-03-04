На днях первый случай коронавируса на Украине выявили у жителя Черновцов, который вернулся из поездки по Италии.
Ровенский студент, вернувшийся домой с учебы, почувствовал себя плохо и попал на больничную койку.
«Он заболел, и сознательная семья сразу обратилась на горячую линию, чтобы сообщить о случае. Парня госпитализировали в центральную городскую больницу. Медики инфекционного отделения сработали качественно», — написал Овсянка.
У пациента взяли анализы и отправили в столичную лабораторию Центра общественного здоровья. Этот случай стал пятым подозрением на коронавирус в Ровно с начала года.