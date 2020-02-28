В Грузии выявлен второй случай заражения коронавирусом – инфекцию обнаружили у мужчины, который недавно побывал в Италии. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Sputnik Грузия

«Хочу заявить, что вчера поздно ночью был зафиксирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией… Этот человек побывал в Италии. Это гражданин Грузии, и состояние его здоровья удовлетворительное», — заявил Гамкрелидзе.

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Гамкрелидзе также отметил, что среди 14 граждан, которые сейчас находятся на карантине в инфекционной больнице Тбилиси, тоже могут быть зараженные.

Ранее в Грузии уже был зарегистрирован один случай заражения китайским коронавирусом: заболевание обнаружили у мужчины, который вернулся в страну из Ирана.