«Хочу заявить, что вчера поздно ночью был зафиксирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией… Этот человек побывал в Италии. Это гражданин Грузии, и состояние его здоровья удовлетворительное», — заявил Гамкрелидзе.
Зараженный мужчина, по его словам, приземлился в Кутаисском международном аэропорту на этой неделе и на второй день обратился к медикам. Сейчас специалисты выясняют, с кем он контактировал.
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Гамкрелидзе также отметил, что среди 14 граждан, которые сейчас находятся на карантине в инфекционной больнице Тбилиси, тоже могут быть зараженные.
Ранее в Грузии уже был зарегистрирован один случай заражения китайским коронавирусом: заболевание обнаружили у мужчины, который вернулся в страну из Ирана.