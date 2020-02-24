Трамп выступил за примирение России и Украины
Трамп выступил за примирение России и Украины
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал сенатор.

Он подчеркнул, что слова без действий «мало что означают», и заявления американского лидера это подтверждают.

Больше новостей о Трампе читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Накануне Трамп высказал мнение, что восстановление диалога между Москвой и Киевом принесло бы пользу всему миру. Российские парламентарии, в свою очередь, заявили, что Россия никогда не ссорилась с Украиной и ее народом.

 