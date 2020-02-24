«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал сенатор.
Он подчеркнул, что слова без действий «мало что означают», и заявления американского лидера это подтверждают.
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат. Заявления Трампа — лучший пример.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 23, 2020
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Накануне Трамп высказал мнение, что восстановление диалога между Москвой и Киевом принесло бы пользу всему миру. Российские парламентарии, в свою очередь, заявили, что Россия никогда не ссорилась с Украиной и ее народом.