В центре Львова на большом рекламном мониторе над входом в торговый центр "Вернисаж Lviv Mall" транслировался видеоролик порнографического характера. Видео с места событий депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал на своей странице в Facebook 19 февраля

«Центр города в 21:49 (22:49 мск — ред.), и такое вот можно увидеть у входа в магазин "Вернисаж Львов Mall". Может, это новый вид рекламы или чья-то месть, но, как по мне, это ненормально. Мы видео заретушировали, но что показывают на экране, надеюсь, понятно», — написал он.

В администрации торгового центра заявили, что к трансляции неприличного контента не имеют никакого отношения и собираются обратиться в полицию.

Больше региональных новостей с Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано каким-то людьми, которые проходили мимо», — заявила администратор ТЦ Ульяна Недилько в комментарии ZAXID.NET.

По ее словам, ролик шел около минуты, а затем экран был отключен администрацией "Вернисажа Lviv Mall".