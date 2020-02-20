«Центр города в 21:49 (22:49 мск — ред.), и такое вот можно увидеть у входа в магазин "Вернисаж Львов Mall". Может, это новый вид рекламы или чья-то месть, но, как по мне, это ненормально. Мы видео заретушировали, но что показывают на экране, надеюсь, понятно», — написал он.
В администрации торгового центра заявили, что к трансляции неприличного контента не имеют никакого отношения и собираются обратиться в полицию.
Больше региональных новостей с Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано каким-то людьми, которые проходили мимо», — заявила администратор ТЦ Ульяна Недилько в комментарии ZAXID.NET.
По ее словам, ролик шел около минуты, а затем экран был отключен администрацией "Вернисажа Lviv Mall".