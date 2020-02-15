«Идиотов нет. Лукашенко ехал в Сочи, думая, что российское руководство чуть ли не подарит ему Калининград лишь за то, какой он красивый. Мы сами виноваты. За эти годы мы сами приучили их к безнаказанности. Поэтому блеф этот будет еще продолжаться, но это не решит его проблем», — подчеркнул эксперт.
Российское руководство, подчеркнул политолог, уже сейчас напрямую не поставляет нефть Минску, говоря белорусской стороне самостоятельно договариваться с компаниями.
Но если Лукашенко не найдет нефть, то останется без экспорта нефтепродуктов, который составляет половину выручки государственного бюджета: это катастрофа, как раз в год выборов, заключил Суздальцев.
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