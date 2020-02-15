Белорусский лидер Александр Лукашенко продолжит искать поставщика в республику не российской нефти. Но никто не продаст Минску нефть дешевле, чем 83% от мировой цены, которую он закупает у Москвы. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

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