Галицкий районный суд Львова накануне вечером избрал меру пресечения подозреваемому в заказе поджога автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук в виде ареста с возможностью внесения залога. Об этом вечером 11 февраля сообщило местное издание ZAXID.NET

Отмечается, что сумма залога установлена на уровне 400 тысяч гривен (около миллиона рублей).

Установлен заказчик поджога автомобиля львовской журналистки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это действующий сотрудник полиции, и занимался он тем, чтобы подстрекать исполнителя, найти исполнителя, обеспечить его, передать ему средства за выполненную работу. К слову, исполнитель за такую "работу" получил 5 тыс. грн (около 12 тыс. рублей — ред.)», — цитирует издание прокурора Львовской области Ирину Диденко.

По данным львовских журналистов, мужчина, которого в криминальном мире знают по прозвищу «Хромой», — это Вадим Дмитренко. Он много лет занимается контрабандой солярки. С оперуполномоченным райотдела Франковского района Михаилом Чердаком он знаком много лет.

Если подозреваемых признают причастными к поджогу автомобиля журналистки, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 347-1 УК Украины — «умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста».