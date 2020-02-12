Отмечается, что сумма залога установлена на уровне 400 тысяч гривен (около миллиона рублей).
Вероятным посредником преступления, которым оказался майор Франковского райотдела полиции с 22-летним стажем работы, сбежал за границу.
«Это действующий сотрудник полиции, и занимался он тем, чтобы подстрекать исполнителя, найти исполнителя, обеспечить его, передать ему средства за выполненную работу. К слову, исполнитель за такую "работу" получил 5 тыс. грн (около 12 тыс. рублей — ред.)», — цитирует издание прокурора Львовской области Ирину Диденко.
По данным львовских журналистов, мужчина, которого в криминальном мире знают по прозвищу «Хромой», — это Вадим Дмитренко. Он много лет занимается контрабандой солярки. С оперуполномоченным райотдела Франковского района Михаилом Чердаком он знаком много лет.
Если подозреваемых признают причастными к поджогу автомобиля журналистки, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 347-1 УК Украины — «умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста».