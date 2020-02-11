В совершении преступления подозревается ранее судимый львовянин, который занимался контрабандными схемами и хищением топлива со Львовской железной дороги.
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Кроме того, к поджогу, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области, который в сговоре с инициатором подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную работу. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.
Дело предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).