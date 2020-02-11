Правоохранители установили заказчика в деле о поджоге автомобиля львовской журналистки Татьяны Терещук и объявили его в розыск. Об этом 11 февраля сообщает Офис генпрокурора Украины

Львовская журналистка связывает поджог своего автомобиля с работой © Jason Bolonski / flickr подозревается ранее судимый львовянин, который занимался контрабандными схемами и хищением топлива со Львовской железной дороги.

Больше новостей о поджогах на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Кроме того, к поджогу, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области, который в сговоре с инициатором подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную работу. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Дело предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).