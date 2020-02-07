«Настроение у обоих хорошее. Смеялись»: в Сочи стартовала встреча Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, где планируют обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе интеграционные процессы, передает РИА Новости 7 февраля

В Кремле рассказали, какие темы обсудят Путин и Лукашенко при встрече © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Настроение у обоих хорошее. Смеялись», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер пошутил, что его российскому коллеге везет: много снега, а там, где остановился Лукашенко, снега не осталось.

Также сообщается, что встреча в расширенном составе состоится позже, когда в Сочи доберутся члены российской делегации — из-за плохой погоды вылет московского борта задержался.

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Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе встречи Путин и Лукашенко обсудят «актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства». При этом белорусский президент, анонсируя переговоры с российским коллегой, заявил о наступлении «некого момента истины» и нежелании ломать выстроенные отношения.

Стоит отметить, что встреча двух лидеров проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита 1 февраля в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео, ради которого Лукашенко отменил встречу с Путиным 31 января.