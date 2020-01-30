Российское руководство одинаково устроит вступление Белоруссии в НАТО или вхождение ее областей в состав РФ, но ее категорически не устраивает нынешнее положение дел в отношениях двух государств. Об этом 30 января рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

Было бы неверно говорить о том, продолжил эксперт, что Белоруссия идет по пути Украины времен Виктора Януковича, так как в некоторых вопросах Минск уже опережает Киев.

В частности, по его словам, президент Александр Лукашенко еще в начале 2000х отказывался перейти на единую валюту с Россией до тех пор, пока в Минске не будет открыть его личный эмиссионный центр рубля, чтобы он мог самостоятельно печатать деньги для своих нужд.

А если говорить о позиции белорусского народа, добавил политолог, то большая его часть комплементарно относится к России, не размышляя каждый день о том, нужно ли им вступать в Союзное государство.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру