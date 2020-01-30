«Россию устроит любой вариант, кроме нынешнего. Россию устроит даже вступление Белоруссии в НАТО или скатывание Белоруссии к тому варианту, который сейчас на Украине. И вступление шестью областями, тремя областями, как угодно», — сказал эксперт.
Было бы неверно говорить о том, продолжил эксперт, что Белоруссия идет по пути Украины времен Виктора Януковича, так как в некоторых вопросах Минск уже опережает Киев.
В частности, по его словам, президент Александр Лукашенко еще в начале 2000х отказывался перейти на единую валюту с Россией до тех пор, пока в Минске не будет открыть его личный эмиссионный центр рубля, чтобы он мог самостоятельно печатать деньги для своих нужд.
А если говорить о позиции белорусского народа, добавил политолог, то большая его часть комплементарно относится к России, не размышляя каждый день о том, нужно ли им вступать в Союзное государство.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру