Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями по поводу жертв коронавируса и обещанием поддерживать Китай в преодолении этих трудностей. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера 29 января

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Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил соболезнования семьям умерших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим. Он также сообщил, что Минск решил направить в Китай гуманитарный груз из чувства солидарности и дружеской поддержки.

«Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас», — подчеркнул белорусский лидер.

Накануне по распоряжению Лукашенко Белоруссия отправила в Китай военный самолет ИЛ-76МД с лекарствами, медицинской одеждой и средствами дезинфекции. Ранее также сообщалось, что в КНР могут отправиться ведущие белорусские медики. Не исключается даже приезд министра здравоохранения Белоруссии.