За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, избрание Толстого позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян восстановили в полном объеме.