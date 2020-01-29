Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 28 января сообщает РИА Новости

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничивать — Толстой © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, избрание Толстого позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян восстановили в полном объеме.