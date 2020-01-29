Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничивать — Толстой
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничивать — Толстой
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, избрание Толстого позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян восстановили в полном объеме.

 