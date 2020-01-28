Главу российской делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы и зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером организации. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ассамблеи

Брезгливо перешагнуть. Украинская делегация продолжила буянить в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Александр Мережко, которого накануне также избрали вице-президентом ПАСЕ.

«Мы надеялись на то, что в Ассамблее есть здравомыслящее большинство. Сейчас мы видим, что это так. Речь идёт не о лично моей кандидатуре, а прежде всего о работе российской делегации на будущее. И важно, что большинство депутатов поддержало конструктивный наш настрой на диалог — на равноправный, спокойный, содержательный диалог с Советом Европы, который мы и дальше будем вести», — заявил заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой.

По его словам, из-за того, что российская делегация не входит в политические группы, было крайне сложно считать полной её работу в формальных институтах ПАСЕ, но теперь Россия теперь представлена в Бюро ПАСЕ, а значит, получила возможность обсуждать с коллегами повестку заседаний и участвовать в её формировании.

«Я вас уверяю, что мы здесь не для того, чтобы вести просто дискуссии, а для того, чтобы защищать позицию России, защищать права граждан нашей страны и отстаивать те принципы, то видение современного мира, которые сегодня всем предлагают Россия, наш президент», — подчеркнул Толстой.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, избрание Толстого, который последовательно отстаивал позицию России на международном уровне, позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.

Назначение виц-президентов ПАСЕ обычно проходит автоматически по квотам национальных делегаций, но в случае возражений проводится голосование. Этой возможностью воспользовалась депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Мария Мезенцева, и кандидатуру Толстого вынесли на тайное голосование.

Кроме того, делегации нескольких стран, включая Украину, выступили против подтверждения полномочий российских парламентариев. Комитет ПАСЕ по мониторгу после изучения этого вопроса рекомендовал полномочия подтвердить и отклонил представленные претензии. Окончательное решение будет вынесено на пленарном заседании Ассамблеи 29 января.