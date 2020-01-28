Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует иностранцам не покидать Китай, где бушует эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом 28 января сообщает агентство Синьхуа

Ранее посольство Украины в Китае настоятельно рекомендовало украинцам покинуть эту страну. Об эвакуации своих граждан также сообщила Германия, где зафиксировали первый случай коронавируса.

Хотят вывезти своих граждан Франция, Испания, Нидерланды, Россия и США. Тем не менее ВОЗ не видит оснований для паники.

«ВОЗ не рекомендует эвакуацию граждан, призывает международное сообщество сохранять спокойствие, не реагировать слишком бурно», — говорится в сообщении.

По состоянию на 28 января эпидемия унесла жизни 106 человек, всего медики зафиксировали боле 4,5 тысячи случаев нового заболевания.