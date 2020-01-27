Совет национальной безопасности и обороны Украины на фоне распространения смертельного коронавируса поручил посольству Украины в КНР распространить рекомендации гражданам Украины покинуть территорию Китая. Об этом 27 января говорится в сообщении пресс-службы СНБО
«Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел Украины — рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно, что на Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом.
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