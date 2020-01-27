Глава Роспотребнадзора назвала возраст, в котором наиболее вероятно заражение коронавирусом
Глава Роспотребнадзора назвала возраст, в котором наиболее вероятно заражение коронавирусом
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
«Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел Украины — рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что на Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом.