Совет национальной безопасности и обороны Украины на фоне распространения смертельного коронавируса поручил посольству Украины в КНР распространить рекомендации гражданам Украины покинуть территорию Китая. Об этом 27 января говорится в сообщении пресс-службы СНБО

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