Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами. Об этом 22 января сообщает «Интерфакс-Украина»

«Сомневаюсь, что встречусь с Путиным в Израиле» — Зеленский поговорил с российскими СМИ © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин сказал Зеленский.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков накануне сообщил, что украинская сторона запрашивала возможность организации встречи Путина и Зеленского в Израиле на памятных мероприятиях по Холокосту, однако из-за плотного графика главы российского государства все его встречи с иностранными коллегами могут состояться только «на ногах».