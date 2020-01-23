«Про вероятность этой встречи (с российским лидером — ред.) — может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это», — сказал Зеленский.
Между тем помощник президента России Юрий Ушаков накануне сообщил, что украинская сторона запрашивала возможность организации встречи Путина и Зеленского в Израиле на памятных мероприятиях по Холокосту, однако из-за плотного графика главы российского государства все его встречи с иностранными коллегами могут состояться только «на ногах».