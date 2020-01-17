Премьер Украины Алексей Гончарук заявил в Верховной Раде, что процедура с подачей им заявления об увольнении прошла в рамках закона. Трансляцию 17 января вел телеканал «Рада»

Гончарук извинился за то, что час вопросов к правительству не состоялся, поскольку он подал заявление об отставке. Пять причин, по которым Зеленскому невыгодно отправлять Гончарука в отставку © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«Я обратился к президенту Украины, передал ему свое заявление об отставке. Она оформлена в соответствии с Конституцией Украины. Написана на имя главы Верховной Рады, и у президента есть право внести его в парламент в любое время», — заявил он с трибуны парламента.

В последнее время на Кабмин, по его словам, направлено много информационных атак и манипуляций, чтобы посеять раздор в команде. Но этого не будет, поскольку для него принципиально иметь доверие своих соратников.