Накануне, 15 января, Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в связи с предложенными главой государства изменениями в Конституцию.
На следующий день, 16 января, Госдума утвердила Мишустина на посту председателя правительства: в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Путин подписал соответствующий указ, который вступает в силу со дня визирования.
Параллельно с этим президент подписал указ о введении должности зампредседателя Совета Безопасности и назначении на этот пост Медведева.
«Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее», — сказал Путин.
Он заявил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами.
По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда, бывший премьер займет пост по сути вице-президента, учитывая, что председателем Совбеза является глава государства.