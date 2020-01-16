В четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны, а его предшественника на этом посту - Дмитрия Медведева - заместителем главы Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля

Скачко о Мишустине и Гончаруке: «Вот вам и вся разница между Украиной и Россией» © РИА Новости, Владимир Трефилов

На следующий день, 16 января, Госдума утвердила Мишустина на посту председателя правительства: в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Путин подписал соответствующий указ, который вступает в силу со дня визирования.

Параллельно с этим президент подписал указ о введении должности зампредседателя Совета Безопасности и назначении на этот пост Медведева.

«Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее», — сказал Путин.

Он заявил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами.

По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда, бывший премьер займет пост по сути вице-президента, учитывая, что председателем Совбеза является глава государства.