Члены Кабинета министров Украины и глава правительства, признавая себя дилетантами, не думают над тем, как запустить экономику и поднять промышленность. Об этом 16 января в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов, прокомментировав публикацию скандальных аудиозаписей совещания у Алексея Гончарука

Бортник: Проблема не в том, кем заменить Гончарука, а в том, где найти компетентных специалистов © стрингер Алексея Гончарука.

На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.

«Страшно не то, что премьер признался, что он — дилетант. Страшно не то, что он называл руководителя государства дилетантом… Похоже, что вся эта публика даже не задумывается о том, как запустить экономику, создать рабочие места, поднять умирающую промышленность. Это страшно», — написал Филатов.

По словам политолога Руслана Бортника, несмотря на скандал, премьер Гончарук сохранит свой пост, так как Зеленский будет ориентироваться на практические результаты работы правительства, говорить о которых пока рано.