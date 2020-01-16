Накануне в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.
«Страшно не то, что премьер признался, что он — дилетант. Страшно не то, что он называл руководителя государства дилетантом… Похоже, что вся эта публика даже не задумывается о том, как запустить экономику, создать рабочие места, поднять умирающую промышленность. Это страшно», — написал Филатов.
По словам политолога Руслана Бортника, несмотря на скандал, премьер Гончарук сохранит свой пост, так как Зеленский будет ориентироваться на практические результаты работы правительства, говорить о которых пока рано.