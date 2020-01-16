«Это оскорбление, плевок в лицо людям, которые проголосовали за Зеленского… Решение в данном случае может быть только одно — это отставка. По логике, вчера должна была состояться встреча Гончарука с президентом Украины, после которой на столе у президента должно было бы остаться добровольное заявление об отставке премьер-министра», — отметил Шуфрич.
По его словам, у премьера нет другого выхода, кроме как написать добровольно заявление об отставке. К тому же, должен быть осуществлен анализ всего того, что было сказано на данных записях.
Также депутат отметил, что записи должны быть изучены на предмет оскорбления президента и неуважения к избирателям. Также депутат заявил, что вопрос об отставке Гончарука «останется на совести большинства в Раде и президента».