Содержание записей якобы прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука и других должностных лиц является прямым оскорблением Владимира Зеленского, а значит, и его избирателей. Такое мнение в кулуарах парламента выразил депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

По его словам, у премьера нет другого выхода, кроме как написать добровольно заявление об отставке. К тому же, должен быть осуществлен анализ всего того, что было сказано на данных записях.

Также депутат отметил, что записи должны быть изучены на предмет оскорбления президента и неуважения к избирателям. Также депутат заявил, что вопрос об отставке Гончарука «останется на совести большинства в Раде и президента».