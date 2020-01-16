Скандал с «пленками Гончарука» могли заказать «внешние враги» Украины, считает председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Об этом в кулуарах Верховной Рады 16 января он рассказал изданию Gazeta.ua

Ранее в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.

«На заседании фракции его (Гончарука. — Ред.) не было, пленки не обсуждали. Не голосовали [по отставке]. Мы скоро вообще не будем комментировать что-нибудь со словом Telegram», — заявил Корниенко.

Близок к отчислению. Ослабление Гончарука и раздражение Зеленского © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а снаружи. И в условиях войны ситуация по защите безопасности от прослушивания топ-чиновников достаточно острая. Получается, могут прослушивать премьер-министра, министров, руководство Национального банка. Это стратегические люди, стратегические должности. Если это аутентичные голоса, надо выяснить, кто их прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности», — заявил Корниенко.

Глава партии отметил, что у правительства в течение года действует иммунитет, поэтому говорить об отставке пока не приходится.