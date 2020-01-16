Накануне, 15 января, в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого похож на голос премьера, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
Он также признается, что сам является в экономике «полным профаном».
Премьер не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему.
Вместо этого он заявил о целенаправленной кампании против правительства, но подчеркнул, что его не запугать, а потому Кабмин продолжит бороться с коррупцией, «перекрывать потоки» и «перезагружать страну», чтобы на Украине не осталось схем и договорняков.
Гончарук отчитался об успехах в экономике. По его словам, обменный курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до семилетнего максимума, составив $25 миллиардов (1,54 триллиона рублей). Также он сообщил, что приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $2,5 миллиардов (154 миллиарда рублей), а инфляция снизилась до 4,1%.
«Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!» — заявил Гончарук.
Тем временем Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе главы государства сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский знал об этом скандальном совещании Кабмина и уже встретился с премьером, чтобы обсудить информационную атаку на него как главу правительства.