Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на публикацию скандальных пленок, на которых предположительно члены Кабмина обсуждают проблемы украинской экономики. Он прокомментировал это на своей странице в Facebook 16 января

«Об этом он знал еще в прошлом году»: Зеленский обсудил с Гончаруком информатаку в сети — СМИ © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Он также признается, что сам является в экономике «полным профаном».

Премьер не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему.

Вместо этого он заявил о целенаправленной кампании против правительства, но подчеркнул, что его не запугать, а потому Кабмин продолжит бороться с коррупцией, «перекрывать потоки» и «перезагружать страну», чтобы на Украине не осталось схем и договорняков.

Гончарук отчитался об успехах в экономике. По его словам, обменный курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до семилетнего максимума, составив $25 миллиардов (1,54 триллиона рублей). Также он сообщил, что приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $2,5 миллиардов (154 миллиарда рублей), а инфляция снизилась до 4,1%.

«Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!» — заявил Гончарук.

Тем временем Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе главы государства сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский знал об этом скандальном совещании Кабмина и уже встретился с премьером, чтобы обсудить информационную атаку на него как главу правительства.