«Об этом он знал еще в прошлом году»: Зеленский обсудил с Гончаруком информатаку в сети — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский знал о скандальном разговоре премьер-министра Алексея Гончарука и встретился с ним, чтобы обсудить информационную атаку на него как главу правительства. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе главы государства

В Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука из-за скандального совещания © Facebook, Алексей Гончарук

«Наш источник в ОП сообщил, что президент встретился с премьер-министром и обсудил информационную атаку на главу правительства. Владимир Зеленский снисходительно отреагировал на слитые пленки: об этом разговоре он знал еще в прошлом году», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Гончарук согласился на отставку министров, которых затребует освободить от должности Офис президента.