«Об этом он знал еще в прошлом году»: Зеленский обсудил с Гончаруком информатаку в сети — СМИ

Накануне, 15 января, в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого приписывается премьеру, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов. Он также признается, что сам является в экономике полным профаном.
«Наш источник в ОП сообщил, что президент встретился с премьер-министром и обсудил информационную атаку на главу правительства. Владимир Зеленский снисходительно отреагировал на слитые пленки: об этом разговоре он знал еще в прошлом году», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Гончарук согласился на отставку министров, которых затребует освободить от должности Офис президента.