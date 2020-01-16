По его словам, Тегеран выдал въездные визы канадской делегации, в состав которой вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.
«Представители Канады посетили место крушения украинского Boeing в Иране, в результате которого погибли 57 канадских граждан… Сегодня (15 января — ред.) два следователя изучат обломки», — сказал Гарно на пресс-конференции в Оттаве.
При этом он добавил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета, но заверил, что им будет позволено участвовать не только в их расшифровке, но и в анализе.
Ранее Иран сообщил, что бортовые самописцы украинского Boeing, который потерпел крушение под Тегераном 8 января, настолько повреждены, что их можно открыть лишь в определенных лабораторных условиях в другой стране, и Киев предложил для этого свою лабораторию.
При этом, как сообщил Офис генпрокурора Украины 15 января, украинская сторона направила уже второй запрос в Иран с просьбой получить доступ к черным ящикам, но ответа так и не получила.