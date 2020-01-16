Специалисты из Канады посетили место крушения украинского Boeing в Иране и намерены принять участие в расшифровке черных ящиков. Об этом сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно, передает «Голос Америки» 15 января

Иран не отвечает на второй запрос Украины о доступе к «черным ящикам» сбитого Boeing — ГПУ © пресс-служба ГП Украины

«Представители Канады посетили место крушения украинского Boeing в Иране, в результате которого погибли 57 канадских граждан… Сегодня (15 января — ред.) два следователя изучат обломки», — сказал Гарно на пресс-конференции в Оттаве.

При этом он добавил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета, но заверил, что им будет позволено участвовать не только в их расшифровке, но и в анализе.

Ранее Иран сообщил, что бортовые самописцы украинского Boeing, который потерпел крушение под Тегераном 8 января, настолько повреждены, что их можно открыть лишь в определенных лабораторных условиях в другой стране, и Киев предложил для этого свою лабораторию.

При этом, как сообщил Офис генпрокурора Украины 15 января, украинская сторона направила уже второй запрос в Иран с просьбой получить доступ к черным ящикам, но ответа так и не получила.