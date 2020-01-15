Также отмечается, что Украина просит о возможности украинским экспертам участвовать в их расшифровке. По ее словам, после прозвучавшей информации от иранской стороны о том, что «черные ящики» настолько повреждены, что их можно открыть лишь в определенных лабораторных условиях в другой стране, Украина предложила для этого свою лабораторию.
«15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал "черные ящики" и вернулся обратно в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь», — заявила Чиж.
Представитель Офиса генпрокурора отметила, что иранский эксперт, как было обещано, не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ. Ответ пока не получен.