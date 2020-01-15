Украинская сторона направила второй запрос в Иран с просьбой получить доступ к «черным ящикам» сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета, однако ответ пока не получила. Об этом 15 января сообщила начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает «Интерфакс-Украина»

Роухани извинился за то, что Иран не сразу признался в ракетном ударе по украинскому самолету © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал "черные ящики" и вернулся обратно в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь», — заявила Чиж.

Представитель Офиса генпрокурора отметила, что иранский эксперт, как было обещано, не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ. Ответ пока не получен.