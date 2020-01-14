Черные ящики с разбившегося под Тегераном украинского самолета не будут отправлены во Францию - их расшифруют на Украине. Об этом представитель французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) сообщил РИА Новости 14 января

Иран отправит данные с «черного ящика» украинского «Боинга» во Францию © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Голямхосейн Эсмаили сказал, что иранские власти отправили для расшифровки во Францию черный ящик с разбившегося под Тегераном украинского лайнера.

«Нет-нет, это неправда — я не подтверждаю эту информацию… План прежний: отправиться на Украину и работать там. Может, он и поменялся, но в любом случае ящики не отправляются во Францию — это неправда», — заявил представитель BEA.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Впоследствии иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.