Офис генерального прокурора Украины заявил, что принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране. Об этом 11 января сообщил Интерфакс-Украина

В субботу 11 января состоялось заседание оперативного штаба, созданного при Совете национальной безопасности и обороны Украины в связи с катастрофой самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. Очевидно, результатом данного совещания стало процессуальное решение о переквалификации дела по сбитому Боингу МАУ.

«По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство», — приводит информацию Офиса генпрокурора издание.

Кроме того у генпрокурора подтвердили, что следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожения авиалайнера. Иран признал вину в авиакатастрофе украинского «Боинга». Что будет дальше © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Досудебное расследования было поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины — уточнили в Офисе генпрокурора.

Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.

Иранские военные утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.