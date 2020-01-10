Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон расширяет санкции против Тегерана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали. Об этом он заявил в пятницу, 10 января, пишет «Интерфакс»

«Первым делом президент (США Дональд Трамп. — Ред.) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую промышленность», — сказал он.

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«Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организаций и одного судна, связанного с транспортировкой продукции», — продолжил он.

По словам министра, эти меры позволят лишить Тегеран миллиардов долларов потенциальных прибылей.

«В-третьих, мы предпринимаем действия против восьми высокопоставленных иранских лиц, которые способствовали дестабилизирующей активности иранского режима и имели отношение к удару баллистическими ракетами в минувший вторник», — добавил Мнучин.