«Первым делом президент (США Дональд Трамп. — Ред.) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую промышленность», — сказал он.
При этом министр пояснил, что речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях. Также он отметил, что новые меры предполагают в случае необходимости дальнейшее расширение санкций против иных секторов иранской экономики.
«Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организаций и одного судна, связанного с транспортировкой продукции», — продолжил он.
По словам министра, эти меры позволят лишить Тегеран миллиардов долларов потенциальных прибылей.
«В-третьих, мы предпринимаем действия против восьми высокопоставленных иранских лиц, которые способствовали дестабилизирующей активности иранского режима и имели отношение к удару баллистическими ракетами в минувший вторник», — добавил Мнучин.