«Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель. Только что», — говорится в подписи к фотографиям.

На одном из снимков Баканов снят предположительно с семьей — на фото глава СБУ стоит в компании детей.

Работник птицефабрики с бутылкой за €1200: Советник Порошенко покуражился в Куршевеле
Работник птицефабрики с бутылкой за €1200: Советник Порошенко покуражился в Куршевеле
© РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк
Фотографии вызвали возмущение пользователей социальной сети, так как 8 января при крушении украинского самолета в Иране погибли люди. Кроме того, пользователи отметили, что праздничные выходные уже закончились и 8 января — это уже рабочий день.

Горнолыжный курорт Куршевель — один из самых престижных и дорогих курортов в мире. Он расположен во французской части Альп. Этот курорт пользуется популярностью у состоятельных людей и знаменитостей.