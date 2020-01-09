«Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель. Только что», —в подписи к фотографиям.
На одном из снимков Баканов снят предположительно с семьей — на фото глава СБУ стоит в компании детей.
Фотографии вызвали возмущение пользователей социальной сети, так как 8 января при крушении украинского самолета в Иране погибли люди. Кроме того, пользователи отметили, что праздничные выходные уже закончились и 8 января — это уже рабочий день.
Горнолыжный курорт Куршевель — один из самых престижных и дорогих курортов в мире. Он расположен во французской части Альп. Этот курорт пользуется популярностью у состоятельных людей и знаменитостей.