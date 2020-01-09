Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова сфотографировали на популярном горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Снимки разместил 8 января журналист проекта «Схемы» Михаил Ткач на своей странице в Facebook

«Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель. Только что», — говорится в подписи к фотографиям.

На одном из снимков Баканов снят предположительно с семьей — на фото глава СБУ стоит в компании детей.

Работник птицефабрики с бутылкой за €1200: Советник Порошенко покуражился в Куршевеле © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

Горнолыжный курорт Куршевель — один из самых престижных и дорогих курортов в мире. Он расположен во французской части Альп. Этот курорт пользуется популярностью у состоятельных людей и знаменитостей.