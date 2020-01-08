Самолет с украинскими правоохранителями и специалистами вылетит к месту крушения самолета Boeing 737-800 в Тегеране в среду вечером. Об этом сообщил в среду, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский в Telegram

«Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы», — написал он.

Зеленский поручил возбудить уголовное дело по факту крушения самолета в Иране © Фото: Telegram-канал Mash

Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.