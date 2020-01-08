«Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы», — написал он.
Зеленский добавил, что среди них будут представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.