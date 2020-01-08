«По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении.

В Сети появился предварительный список пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Иране
В Сети появился предварительный список пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Иране
© Фото: Facebook МВД Украины
Ранее в среду появились сообщения о том, что «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился после взлета в Тегеране.

По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании погибли в результате катастрофы, общее число погибших составило 176 человек.