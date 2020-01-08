Граждан РФ не было на борту упавшего в аэропорту Тегерана украинского самолета. Об этом в среду, 8 января, сообщает посольство РФ в Иране в Twitter

«По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении.

В Сети появился предварительный список пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Иране © Фото: Facebook МВД Украины

По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании погибли в результате катастрофы, общее число погибших составило 176 человек.