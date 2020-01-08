«По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении.
Ранее в среду появились сообщения о том, что «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился после взлета в Тегеране.
По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании погибли в результате катастрофы, общее число погибших составило 176 человек.
По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737» авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/TtqpqBigET— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 8 января 2020 г.