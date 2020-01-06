Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что всегда был за единство православия, а патриарху Иерусалимскому Феофилу посоветовал свои инициативы по обсуждению единства православия направить патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщается на сайте Константинопольского патриархата 5 января

Варфоломей считает автокефалию ПЦУ главным событием 2019 года © Facebook, Українська Помісна Православна Церква | Перейти в фотобанк Феофил предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Позднее аналогичное предложение высказали глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.

Выступая 5 января с речью в патриаршем храме в районе Фанар в Стамбуле по случаю годовщины подписания томоса об автокефалии украинской церкви, Варфоломей вновь заявил, что «по святым канонам» имеет право решать вопросы единства и стабильности православия, и подчеркнул, что как матерь-церковь Константинополь дал автокефалию для лечения раскола.

Стоит отметить, что созданная по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата в конце 2018 года т.н. «Православная церковь Украины» (ПЦУ), которая была образована путем слияния двух раскольнических церквей, на сегодняшний день, помимо Константинополя, признана лишь двумя из 15 поместных православных церквей — Элладской и Александрийской.

В своей речи Варфоломей поздравил папу и патриарха Александрийской и всей Африки Феодора и архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима за их согласие с решением «святой великой церкви Христа» и внесение в диптихи главы ПЦУ Епифания (Думенко).

«Напротив, особенно печальное впечатление вызвало у нас, и не только у нас, канонически необоснованная и экклезиологически несвежая инициатива патриарха Иерусалимского Феофила встретиться в Аммане для "сохранения единства евхаристического общения"», — заявил Константинопольский патриарх.

Он сказал, что в течение многих лет Антиохийский патриархат не имеет евхаристического общения с Иерусалимским патриархатом из-за спорной юрисдикции в отношении Катара, а Русская православная церковь (РПЦ) прервала поминовение трех предстоятелей, которые находятся в общении с ПЦУ.

«Поэтому, исходя из здравого смысла, приглашение "сохранить наше единство евхаристического общения" от патриарха Иерусалимского по сути относится к блаженнейшему патриарху Московскому, а не всему церковному телу православия», — заявил Варфоломей.

После того, как в 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Единственной канонической православной структурой на Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.