На данный момент невозможно сказать наверняка, когда именно начнет работу строящийся газопровод «Северный поток – 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 декабря во время общения с журналистами

России и ЕС нужно сохранять железные нервы и строить энергетический альянс — Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке – 2».

«Не думаю, что кто-то сейчас возьмётся называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений», — сказал он.

По его словам, можно понять отказ швейцарского подрядчика Allseas прекратить укладку подводного трубопровода, отметив, что на фоне незаконны[ с точки зрения РФ санкций компания имеет на это право.

«Это сдвинет сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые мощности для этого имеются — об этом мы тоже уже говорили», — заверил Песков.

Пресс-секретарь не стал комментировать перспективы взыскания с Allseas неустойки за прекращение работ, сказав, что это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными.