Поиски угнанного ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин, увенчались успехом. Об этом 28 декабря сообщил Telegram-канал Baza

Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Руслана Тарпана, угнали 27 декабря. Воров было шестеро, лимузин они похитили с помощью эвакуатора.

«Машину нашли в гаражном боксе. Судя по всему, в ближайшее время преступники собирались перебить номера и безопасно перегнать машину в другое место», — говорится в сообщении.

Удалось задержать угонщиков, не уточняется.

Стоимость сталинского лимузина, по оценкам экспертов, составляет 2-2,5 миллиона долларов.

Бронированный ЗИС-115 выпускался на Заводе имени Сталина в различных сериях с 1949 по 1955 годы Всего было произведено чуть более пятидесяти автомобилей.