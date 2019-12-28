Автомобиль, который сейчас принадлежит начальнику службы безопасности экс-депутата Одесского горсовета Руслана Тарпана, угнали 27 декабря. Воров было шестеро, лимузин они похитили с помощью эвакуатора.
«Машину нашли в гаражном боксе. Судя по всему, в ближайшее время преступники собирались перебить номера и безопасно перегнать машину в другое место», — говорится в сообщении.
Удалось задержать угонщиков, не уточняется.
Стоимость сталинского лимузина, по оценкам экспертов, составляет 2-2,5 миллиона долларов.
Бронированный ЗИС-115 выпускался на Заводе имени Сталина в различных сериях с 1949 по 1955 годы Всего было произведено чуть более пятидесяти автомобилей.