Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе с просьбой обеспечить журналистам Sputnik Эстония безопасные и благоприятные условия работы, передает 28 декабря РИА Новости со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию обращения

Глава СПЧ призвал омбудсмена Эстонии взять ситуацию со Sputnik под личный контроль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Москалькова заявила, что у сотрудников МИА «Россия сегодня» нет проблем с правоохранительными органами Эстонии, поэтому она считает, что эстонские власти в соответствии с международными нормами свободы слова должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за профессиональную деятельность.

«В этой связи прошу вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы», — говорится в обращении.

Таллин не поддастся давлению извне в ситуации со Sputnik - глава МИД Эстонии © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Валерий Фадеев, который также призвал ее не допустить нарушения прав журналистов МИА «Россия сегодня» в Эстонии.

Обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. ЕС в свою очередь пообещал разобраться в ситуации и отметил, что вопросы выполнения санкций Евросоюза, на которые ссылаются эстонские власти, препятствуя работе медиа, касаются только национальных компетентных органов стран-членов.

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся «давлению» иностранных государств в «вопросах, касающихся беспристрастного применения закона» на территории страны.