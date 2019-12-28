Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
Москалькова заявила, что у сотрудников МИА «Россия сегодня» нет проблем с правоохранительными органами Эстонии, поэтому она считает, что эстонские власти в соответствии с международными нормами свободы слова должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за профессиональную деятельность.
«В этой связи прошу вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы», — говорится в обращении.
Накануне к Мадизе обратился глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, который также призвал ее не допустить нарушения прав журналистов МИА «Россия сегодня» в Эстонии.
Обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. ЕС в свою очередь пообещал разобраться в ситуации и отметил, что вопросы выполнения санкций Евросоюза, на которые ссылаются эстонские власти, препятствуя работе медиа, касаются только национальных компетентных органов стран-членов.
При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся «давлению» иностранных государств в «вопросах, касающихся беспристрастного применения закона» на территории страны.